По какой цене будут выдавать жилье по молодежной программе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Откуда сформировалась цена на жилье по молодежной программе, рассказал директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в Нур-Султане и Алматы поступают предложения от местных исполнительных органов об открытии жилищной программы для молодежи. Цена по этой программе на жилье - около 13 млн тенге. Откуда взялась эта цена? Во-первых, тогда (когда принималась программа) рыночная цена на однокомнатную квартиру на первичном и вторичном рынках была от 280 до 320 тысяч тенге (за кв. м), и при расчетах была выведена такая сумма», - сказал Жансултан Матаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, каков будет ежемесячный ипотечный платеж на однокомнатную квартиру по этой программе.

«Если оформить ипотеку на 13 млн тенге в рамках этой программы, то ежемесячный платеж составит около 101 тысячи тенге, при первоначальном взносе в 10%. Эти расчеты проводились с учетом того, что ежемесячно на аренду квартиры уходит в среднем по 100 тысяч тенг,е и при оформлении ипотеки сумма выплат не будет превышать этот предел», - пояснил Жансултан Матаев.

Ранее сообщалось, что 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдана в 2021 году.

«В прошлом году мы выделили совместно с банком 13 млрд тенге. На сегодня все 1000 человек различных сфер экономики нашего города получили свои квартиры. В этом году продолжим это. Уже утвердили. В связи с инфляцией, идет удорожание квартир на рынке, мы объемы кредитования увеличиваем доводим до 18 млрд тенге. Также будет 1000 квартир. То есть, поддержка молодежи по обеспечению жильем именно по городской программе, продолжится. Это помимо программ «Нурлы жер», «Бақытты отбасы», - сказал аким города Бакытжан Сагинтаев.

В рамках программы «Алматы жастары» можно будет получить заем до 10 млн тенге под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет.







