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По какой цене будет поставляться удешевленное дизельное топливо на осенне-полевые работы

25 Августа 2020 10:55
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По какой цене будет поставляться удешевленное дизельное топливо на осенне-полевые работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал, как ведется работа по обеспечению удешевленным дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Потребность сельхозтоваропроизводителей в топливе на полевые работы утверждена в объеме 395 тыс. тонн. По состоянию на 21 августа текущего года исполнение составляет 27% из плановых 395 тыс. тонн. Отгружено 106 тыс. тонн, в том числе в июле отгружено 62 тыс. тонн, в августе отгружено 37 тыс. тонн», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Министр отметил, что по графику планируется отгрузить 140 тыс. тонн в сентябре и 37 тыс. тонн в октябре.

«Рекомендованная цена дизельного топлива для проведения осенне-полевых работ 2020 года составляет, включая НДС, на заводах -178 тыс. тенге за тонну, либо 147 тенге за литр. С учетом доставки и хранения прогнозная цена для сельхозтоваропроизводителей может составлять от 155 до 169 тенге за литр в зависимости от удаленности НПЗ. Цена на АЗС находится в диапазоне от 178 до 190 тенге за литр», - пояснил Нурлан Ногаев.



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#Энергетика   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Серик Сабеков

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