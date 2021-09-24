По какому тарифу будут оплачивать природный газ жители Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какому тарифу за природный газ будут платить жители города Нур-Султан, рассказал руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» Толеген Кулушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тариф на газ утвержден на уровне 38, 3 тенге за куб с введением в действие с 1 июля 2021 года. На сегодня по городу выдано более 3 100 технических условий, проконсультировано более 15 тысяч человек. Работа в данном направлении продолжается», - сказал Толеген Кулушев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

Ранее он сообщил, что строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди.

«Строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. По второй и третьей очереди ведутся проектно-изыскательские работы, срок их реализации планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - проинформировал Толеген Кулушев.

На сегодняшний день, по его словам, обеспечено подключение первых потребителей, это жилой массив «Железнодорожный», «Коктал-1», «Коктал-2», часть «Агрогородка».

Ранее руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» Толеген Кулушев рассказал о ходе газификации столицы.