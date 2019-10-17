По каким вопросам обратились казахстанцы в Общественную приемную Администрации Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественная приемная Администрации Президента провела очередной прием граждан. Рабочей группой был принят 71 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По количеству рассмотренных заявлений в разрезе регионов с огромным отрывом лидирует Нур-Султан – 36 обращений. Далее идет Алматы – 9, остальные области – 1-3 обращений», - говорится в сообщении Telegram-канала Общественной приемной.

Как отмечается, наиболее часто люди обращаются по вопросам, касающимся работы местных исполнительных органов (27), судебной деятельности (16), деятельности правоохранительных органов и Минтруда (по 7), а также Нацбанка, Министерств здравоохранения и юстиции (по 3).

«Также было четыре селекторных включения с представителями акиматов Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей и города Алматы. Подавляющее большинство обращений было взято на строгий контроль Администрации Президента», - отметили в Общественной приемной.