По каким направлениям приостановлено движение поездов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК» ҚТЖ» рассказали о текущей ситуации по движению поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель председателя АО «НК» «Қазақстан темір жолы» Канат Альмагамбетов сообщил, что железная дорога работает в штатном режиме и безопасность поездов обеспечена.

«Однако имеются проблемы с пропуском грузовых и пассажирских поездов в связи с противоправными действиями отдельных деструктивных лиц. Так, с 4 января на железнодорожных станциях Мукур, Макат, Кульсары, Озен, Жем, Арал-Тениз, Казалы, Казахстан, Сексеул, Бейнеу, Мангистау, Айтеке-Би прекращалось движение грузовых и пассажирских поездов. На сегодняшнее утро по станциям Мукур, Жем, Казахстан, Озен, Казалы, Айтеке-Би движение поездов восстановлено. Оперативным штабом АО «НК» ҚТЖ» по согласованию с Комитетом транспорта были отменены 25 пассажирских поездов и возвращены в пункты следования 13 поездов. Кроме этого, 10 пассажирских поездов в настоящее время простаивают на станциях Казалы, Сексеул, Кызылорда, Тюретам, Кандыагаш, Жезказган. Мы их вынуждены остановить в связи с тем, что по впереди лежащим станциям прекращены движения поездов», - заявил на брифинге в СЦК Канат Альмагамбетов.

«Пассажирам поездов организовано питание и снабжение составов водой и углем. Хотел бы поблагодарить акиматы, волонтеров на местах, которые оказывают помощь в организации питания пассажирам», - добавил К. Альмагамбетов.

Он отметил, что по отмененным пассажирским поездам и прерванным поездкам пассажирам возвращается полная стоимость билетов. На сегодняшнее утро возвращен 5321 билет на сумму 24 млн 488 тысяч тенге.

«Вместе с тем, из-за отсутствия Интернета данные работы производятся с затруднением, возврат билетов производится только в кассах АО «Пассажирские перевозки». Хотел бы отметить, что пассажиры имеют возможность в течение 6 месяцев получать возврат по этим билетам в кассах «Пассажирских перевозок», электронных системах продаж. Поэтому сейчас просьба не спешить с возвратом этих билетов. При этом хотелось бы отметить, что в настоящее время покупку билетов мы производим только по наличной оплате», - сказал первый зампредседателя КТЖ.

По информации спикера, на сегодняшнее утро приостановлено движение порядка 120 грузовых поездов. Это в основном в западном регионе.

«По стыковым межгосударственным пунктам пропуск поездов проходит в штатном режиме. Хотелось бы отметить, что по межгосударственным стыкам с Китаем – «Достык», «Алтынколь» мы работаем практически в плановом режиме. По грузовым перевозкам есть проблемы. Это связано, прежде всего, с тем, что отсутствие Интернета сказывается на возможности оплаты. А по железной дороге мы работаем только по предоплате. Сегодня мы принимаем решение, как этот вопрос решить для того, чтобы не останавливать погрузку грузов, перевозки», - отметил Канат Альмагамбетов.