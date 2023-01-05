По итогам 2022 года в Нацфонд поступила рекордная сумма в 6,4 трлн нефтяных тенге

5 Января 2023, 20:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 6,4 трлн нефтяных тенге поступило в Нацфонд по итогам 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

К примеру, по итогам 2021 года нефтегазовые поступления в Нацфонд составили 2,6 трлн тенге (6,4 трлн тенге в 2022 году).

Если на 1 января 2022 года средства Нацфонда составляли 28 трлн тенге, то по состоянию на январь 2023 года – 28,6 трлн тенге или $61 млрд.

Впервые за долгие годы поступления (6,5 трлн тенге) превысили затраты (4,6 трлн тенге).

Даже отрицательная доходность (минус 1,4 трлн тенге) не сказалась на итоговых цифрах по году (плюс 613 млрд тенге).

К примеру, год назад совокупный доход составлял 1,7 трлн тенге (плюс) против 1,4 трлн тенге (минус) убытка.