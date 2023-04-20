По итогам 2022 года количество абонентов «КазТрансГаз Аймак» превысило 2,3 млн

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На прошедшем заседании Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» были озвучены итоги финансово-хозяйственной деятельности, достижения компании и стратегия ее развития, передает МИА «Казинформ».

По итогам 2022 года количество абонентов достигло 2 миллионов 324 тысяч. Рост составил 101 504 единицы. Общая протяженность газопроводов составила 63 тысячи 716 километров, прирост по сравнению с 2021 годом увеличился на 6,6% или 3 930 километров.

2022 год стал продуктивным и в части газификации регионов. Впервые подключены к газоснабжению 160 населенных пунктов. В 2023 году ожидается подключение более 100 населенных пунктов к природному газу, с ожидаемым приростом в 102 500 потребителей.

Во исполнение поручения Главы государства по газификации Астаны в 2022 году было подключено 5 869 потребителей, что в 3 раза больше, чем за предыдущие 2 года. Общее количество абонентов, потребляющих газ, составило 8 428.

«Сейчас заканчивается отопительный сезон по республике. Режим газоснабжения на газораспределительных системах Компании в отопительный сезон был стабильным, обеспечивалось безаварийное и бесперебойное снабжение газом потребителей. Хочется отметить, нашу работу по обеспечению безопасного и бесперебойного газоснабжения оценили потребители в регионах. В целях стабильности поставок газа в 2022 году 97 предприятий промышленного сектора осуществили переход на обслуживание от частных газораспределительных компаний в АО «КазТрансГаз Аймак». Таким образом, мы закончили год с положительными показателями. Надеюсь, в будущем наши достижения будут еще лучше» - отметил Генеральный директор Хакім Мақсұт.

В компании уделяется особое внимание цифровизации процессов. В 2022 году был внедрен цифровой учет газа, установлены узловые приборы учета с функцией телеметрии, а также проведена оцифровка ГРС Шымкента и определена геопозиция 224 094 абонентов.

Также был автоматизирован процесс выдачи Технических условий (ТУ). Сегодня заявку на получение ТУ можно подать онлайн через «Личный кабинет потребителя» на сайте www.ktga.kz, не выходя из дома. После обработки заявки готовые ТУ можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS.

Технические условия также можно получить через ЦОНы Астаны, а в дальнейшем планируется запустить сервис получения ТУ через портал egov.kz. Важно отметить, что для упрощения процедур подключения населения к природному газу, АО «КазТрансГаз Аймак» сократила сбор документов для выдачи ТУ с 8 до 4, а для приемки исполнительно-технической документации – с 14 до 9 документов.

Для информирования потребителей и оперативной обработки обращений по вопросам газоснабжения с ноября 2022 года был запущен единый контактный центр под номером 5169. По итогам 2022 года было зарегистрировано 1300 обращений, в основном по вопросам оплаты за потребленный газ и газификации.

По итогам заседания Совета директоров была отмечена положительная динамика развития АО «КазТрансГаз Аймак» и принята к сведению стратегия развития компании. При ее разработке были учтены такие аспекты, как охрана труда, промышленная и экологическая безопасность, улучшение финансовых и технологических результатов, а также повышение качества цифровизации. На 2023 год запланированы работы по цифровизации, включающие внедрение собственной биллинговой системы с аналитическим функционалом баланса газа и запуск маркетплейса для потребителей, где они смогут искать подрядчиков для газификации.