По итогам 2020 года в стране построено 15,3 млн кв. метров жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в рамках задачи Программы по реализации единой жилищной политики за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 15,3 млн кв. метров жилья, что превышает показатель 2019 года на 16,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По итогам года, всего по республике сдано в эксплуатацию 140 336 единиц жилищ (из них – 41 193 индивидуальных домов), количественный рост по сравнению с прошлым годом составил 21,8%.

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15-ти регионах:

Карагандинская (125,8%), Северо-Казахстанская (122,4%), Жамбылская (121,7%), Восточно-Казахстанская (119%), Туркестанская (118,6%), Костанайская (113,1%), Павлодарская (112,1%), Западно-Казахстанская (109,1%), Акмолинская (107,4%), Алматинская (106,9%), Актюбинская (101,8%), Мангистауская (101,5%) области и города Нур-Султан (172,6%), Шымкент (123,9%) и Алматы (114,2%).

«В рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на ежегодной основе проводится комплексная работа по решению жилищных вопросов и созданию благоприятных условий проживания для населения, целью которой является повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной иифраструктуры», - отмечают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

При этом необходимо отметить, что реализация Программы стимулировала привлечение частных инвестиций, так по результатам года на 1 тенге вложенных государственных средств привлечено 4 тенге частных инвестиций.

За 2020 год в жилищное строительство привлечено инвестиций на сумму порядка 2 трлн. тенге, что выше уровня 2019 года на 33,6%.



