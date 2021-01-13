По итогам 2020 года в стране построено 15,3 млн кв. метров жилья
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в рамках задачи Программы по реализации единой жилищной политики за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 15,3 млн кв. метров жилья, что превышает показатель 2019 года на 16,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
По итогам года, всего по республике сдано в эксплуатацию 140 336 единиц жилищ (из них – 41 193 индивидуальных домов), количественный рост по сравнению с прошлым годом составил 21,8%.
Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15-ти регионах:
Карагандинская (125,8%), Северо-Казахстанская (122,4%), Жамбылская (121,7%), Восточно-Казахстанская (119%), Туркестанская (118,6%), Костанайская (113,1%), Павлодарская (112,1%), Западно-Казахстанская (109,1%), Акмолинская (107,4%), Алматинская (106,9%), Актюбинская (101,8%), Мангистауская (101,5%) области и города Нур-Султан (172,6%), Шымкент (123,9%) и Алматы (114,2%).
«В рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на ежегодной основе проводится комплексная работа по решению жилищных вопросов и созданию благоприятных условий проживания для населения, целью которой является повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной иифраструктуры», - отмечают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
При этом необходимо отметить, что реализация Программы стимулировала привлечение частных инвестиций, так по результатам года на 1 тенге вложенных государственных средств привлечено 4 тенге частных инвестиций.
За 2020 год в жилищное строительство привлечено инвестиций на сумму порядка 2 трлн. тенге, что выше уровня 2019 года на 33,6%.
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