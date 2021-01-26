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    09:52, 26 Январь 2021 | GMT +6

    По итогам 2020 года Казахстан на 1 месте в СНГ по строительству жилья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года показатель ввода жилья на одного жителя в Республике Казахстан достиг 0,81 квадратных метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Это самый высокий показатель среди стран Содружества независимых государств и он приблизился к уровню экономически развитых стран. Так, по итогам прошлого года в России - 0,56 кв.м, в Беларуси - 0,45 кв.м, и Узбекистане - 0,36 кв.м жилья на 1 человека введено в эксплуатацию.

    Указанный показатель замеряется с 2019 года и уже второй год Казахстан лидирует среди стран СНГ.

    «Создание благоприятных условий проживания для населения, повышение доступности и комфорта жилья, а также развитие жилищной инфраструктуры в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер » являются приоритетными направлениями государственной политики», - отмечает председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Мархабат Жайымбетов.

    Напомним, что 2020 году в рамках задачи Программы по реализации единой жилищной политики за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию рекордные 15,3 млн. кв. метров жилья, что превышает показатель 2019 года на 16,8%.


    Теги:
    2020-Итоги года Главная Жилье Строительство СНГ Экономика
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