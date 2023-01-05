По инициативе Президента начался динамичный и всесторонний процесс модернизации – Ерлан Карин

5 Января 2023, 14:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин заявил, что попытка госпереворота при январских событиях в стране не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

«Год назад произошли трагические январские события. В те дни изначально мирными акциями протеста воспользовались реакционные силы, спровоцировавшие массовые беспорядки и пытавшиеся совершить государственный переворот. Их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки.

Наша страна тогда столкнулась с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты. Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности. Попытка госпереворота не удалась только благодаря сплоченности граждан и решительным действиям Президента. Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию», - сказал Ерлан Карин.

По его словам, по инициативе Президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации.

«Власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются «законсервировать» ситуацию, «забетонировать» политическую систему или, попросту говоря, «максимально закрутить гайки». У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а наоборот, ускорилось. По инициативе Президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации.

Стратегический курс Главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов. Сейчас перед нами стоит задача, сохраняя единство общества, в полной мере реализовать намеченный план реформ», - резюмировал он.

Фото: akorda.kz