По хранению проблем нет — аким СКО о загруженности элеваторов

В общей сложности в регионе собрано 6,5 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур. Средняя урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, при этом в отдельных хозяйствах она превысила 60 центнеров с гектара. По масличным культурам исторический максимум урожайности составил 12 центнеров с гектара.

По словам акима, емкостей хватает, а загруженность элеваторов составляет 63%.

— По хранению проблем нет, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.

Аким отметил, что большинство объектов было построено в советский период, когда выращивали одну культуру, 2-3 сорта. Сегодня же каждое хозяйство возделывает множество сортов. В некоторых хозяйствах их по 10-20, и это требует увеличенной емкости хранения. Поэтому даже при общей загруженности элеваторов в 63% при распределении урожая по сортам свободных мощностей может не хватать.