    17:57, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    По хранению проблем нет — аким СКО о загруженности элеваторов

    Элеваторы Северо-Казахстанской области способны обеспечить хранение зерновых и масличных культур, заверил аким региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан увеличит объемы глубокой переработки зерновых в пять раз
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В общей сложности в регионе собрано 6,5 млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн масличных культур. Средняя урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара, при этом в отдельных хозяйствах она превысила 60 центнеров с гектара. По масличным культурам исторический максимум урожайности составил 12 центнеров с гектара.

    По словам акима, емкостей хватает, а загруженность элеваторов составляет 63%.

    — По хранению проблем нет, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.

    Аким отметил, что большинство объектов было построено в советский период, когда выращивали одну культуру, 2-3 сорта. Сегодня же каждое хозяйство возделывает множество сортов. В некоторых хозяйствах их по 10-20, и это требует увеличенной емкости хранения. Поэтому даже при общей загруженности элеваторов в 63% при распределении урожая по сортам свободных мощностей может не хватать.

    — Поэтому сегодня хозяйствующие субъекты, очень много районов, которые строят свои емкости, складские помещения. И с этим с учетом поддержки государства с этим проблем нет, — добавил аким.

     

    Дамира Кеңесбай
    Автор
