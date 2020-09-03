-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
По графику идет уборка урожая в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается сбор урожая. Работы идут по плану. Погода пока благоприятствует сельчанам. Средняя урожайность зерновых составляет более 10 центнеров с гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О ходе уборочных работ доложил на аппаратном совещании в режиме онлайн руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.
«На 1 сентября скошено и обмолочено 212 тыс. га зерновых культур - это 23,7% от всей площади. Пшеница убрана на 117 тыс. га, что составляет 17%. Средняя урожайность - 10,1 ц/га», - сообщил он.
Урожай картофеля собран на 15% полей - более 1 500 га. Средняя урожайность составляет около 190 ц/га. Идёт уборка овощей.
В уборке урожая задействовано 2 345 зерноуборочных комбайнов, 60 картофелеуборочных. Сельхозпредприятия обеспечены удешевлённым дизельным топливом.
По словам руководителя управления, уборка урожая в области идёт по графику и должна завершиться в запланированные сроки.
Аким области Женис Касымбек отметил, что ход уборочных работ находится на особом контроле.
- 58 тысяч школьников будут учиться в обычном режиме в Карагандинской области
- Спасти, чтобы пасти: в Карагандинской области восстанавливают пастбища
- В карагандинских многоэтажках продолжают обновлять лифты
- Страховка помогает павлодарскому хозяйству спасти поголовье
- 200 километров за 48 часов: карагандинский военнослужащий совершает ультрамарафон
- Повысить конкурентоспособность аграрной специальности предложили в партии «Ауыл»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана