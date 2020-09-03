По графику идет уборка урожая в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается сбор урожая. Работы идут по плану. Погода пока благоприятствует сельчанам. Средняя урожайность зерновых составляет более 10 центнеров с гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе уборочных работ доложил на аппаратном совещании в режиме онлайн руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

«На 1 сентября скошено и обмолочено 212 тыс. га зерновых культур - это 23,7% от всей площади. Пшеница убрана на 117 тыс. га, что составляет 17%. Средняя урожайность - 10,1 ц/га», - сообщил он.

Урожай картофеля собран на 15% полей - более 1 500 га. Средняя урожайность составляет около 190 ц/га. Идёт уборка овощей.

В уборке урожая задействовано 2 345 зерноуборочных комбайнов, 60 картофелеуборочных. Сельхозпредприятия обеспечены удешевлённым дизельным топливом.

По словам руководителя управления, уборка урожая в области идёт по графику и должна завершиться в запланированные сроки.

Аким области Женис Касымбек отметил, что ход уборочных работ находится на особом контроле.