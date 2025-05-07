По голосу можно определить характер человека — эксперт

— Судебная видеофонографическая экспертиза представляет собой криминалистическое исследование звуковой записи. Это один из видов экспертиз, основанный на научно-технических методах. Сегодня существует множество форм преступности, и в процессе раскрытия конкретных преступлений применяются специальные аудиовизуальные устройства, которые затем становятся вещественными доказательствами. Среди них — голос и речь человека, а также звуки окружающей акустической среды. Проще говоря, голос и речь — это объект нашего исследования, — рассказывает Аяулы Кабыланбекова.

Главный эксперт Института судебных экспертиз по городу Астана объяснила, каким образом можно извлечь информацию о человеке на основе анализа его голоса.

— Видеофонографическая экспертиза проводится комплексно. Я занимаюсь спектральным анализом, а моя коллега — лингвистическим. Она изучает используемые говорящим диалекты, слова-паразиты, словарный запас — по этим признакам можно определить уровень образования человека и дать оценку его личностным качествам. В свою очередь, я исследую микромелодические особенности речевого тембра, уникальные для каждого человека. Такие параметры, как тембр, скорость и громкость речи, анализируются с помощью специального оборудования. Несмотря на разные направления исследований, мы с коллегой приходим к единому заключению, — поясняет эксперт.

Магистр техники и технологий также рассказала о ключевых задачах, стоящих перед видеофонографическими экспертами.

— Существует три основных вопроса, на которые мы обязаны ответить. Первый — есть ли следы монтажа на фонограммах, предоставленных правоохранительными органами? Были ли вырезаны или добавлены фрагменты аудиозаписи? Второй — составление дословной расшифровки: что именно было сказано? Включаются даже фоновые звуки — смех, кашель, чихание и прочее. Третий — сопоставление: соответствует ли голос и речь на фонограмме голосу и речи конкретного человека, подвергающегося проверке? Именно на эти вопросы мы даём экспертное заключение, — отмечает главный специалист по видеофонографической экспертизе по республике.

Аяулы Кабыланбекова также поделилась информацией о том, по каким категориям уголовных дел чаще всего проводится экспертиза.

— Срок проведения экспертизы составляет 30 дней. Однако в случаях резонансных дел, затрагивающих государственную или национальную безопасность, при угрозе жизни высокопоставленных лиц либо при расследовании терроризма — экспертиза проводится вне очереди. Чаще всего к нам поступают дела, связанные с коррупцией. Также значительно увеличилось количество экспертиз по кибермошенничеству. Во время пандемии уровень мошенничества резко вырос. С увеличением онлайн-работы участились и уголовные дела, связанные с кибермошенниками. С тех пор мы очень часто проводим экспертизы именно по делам о мошенничестве, — рассказывает эксперт.

Следует отметить, что с начала года количество уголовных дел значительно возросло.

Кроме того, буквально несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, тело которой найдено в одном из элитных домов Атырау.