16:12, 22 Июнь 2025 | GMT +5
По факту крушения самолета близ Астаны начато расследование
По факту крушения легкомоторного самолета в районе аэродрома Жоламан начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.
Расследование начато по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта), сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.
В результате катастрофы погибли два человека.
Трагедия произошла 22 июня около 11:30 при выполнении учебно-тренировочного полета.
По информации Минтранспорта, воздушное судно принадлежит частному лицу.
Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Расследование продолжается.