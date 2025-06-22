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    16:12, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    По факту крушения самолета близ Астаны начато расследование

    По факту крушения легкомоторного самолета в районе аэродрома Жоламан начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По факту крушения самолета близ Астаны начато расследование
    Фото: tl-ultralight.cz

    Расследование начато по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта), сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

    В результате катастрофы погибли два человека.

    Трагедия произошла 22 июня около 11:30 при выполнении учебно-тренировочного полета.

    По информации Минтранспорта, воздушное судно принадлежит частному лицу. 

    Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Расследование продолжается.

    Теги:
    Самолет Авиация Крушение самолета Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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