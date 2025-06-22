По факту крушения самолета близ Астаны начато расследование

Расследование начато по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта), сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В результате катастрофы погибли два человека.

Трагедия произошла 22 июня около 11:30 при выполнении учебно-тренировочного полета.

По информации Минтранспорта, воздушное судно принадлежит частному лицу.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия. Расследование продолжается.