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По фактам завышения цен на газ приняты меры уголовного характера

27 Декабря 2022, 15:46
По фактам завышения цен на газ приняты меры уголовного характера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Расследованы факты завышения цен на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году порядок организации и проведения торгов сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки был установлен правилами организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденными приказом министра энергетики. В рамках проверок выяснилось, что оптовые реализаторы газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены на газ – 110% от базовой цены, игнорируя заявки с меньшей ценой, несмотря на низкую себестоимость. По факту приняты меры административного и уголовного характера. В доход государства возмещен ущерб более 5,5 млрд тенге», – сказал Б. Самбетов.

Спикер также сообщил, что агентством были проведены проверки на рынке розничной реализации СНГ в отношении 89 субъектов рынка, по итогам которых наложен штраф на общую сумму 310 млн тенге.


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