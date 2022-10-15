По дороговизне электроэнергии Кипр занимает третье место после Франции и Косова

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - Резко возросшая стоимость жизни и подорожание энергоносителей беспокоят бизнес и семьи на Кипре. По данным Евростата, по дороговизне электроэнергии, поставляемой бытовым потребителям, Кипр занимает третье место после Франции и Косова. Рост счетов по сравнению с прошлым годом составляет около 60%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Панайотис Теофанидис, владелец магазина оптики в центре Никосии, с трудом покрывает свои ежемесячные расходы.

«К сожалению, война началась и принесла значительные проблемы. Прежде всего, огромный рост цен на топливо и электроэнергию. Стоимость энергии невыносима. Мы сталкиваемся с ужасным дефицитом во всех секторах», - сказал Панайотис Теофанидис.

Правительство Кипра объявило о выделении пакета поддержки в размере 350 млн евро с целью смягчения последствий энергетического кризиса и повышения стоимости жизни. Тем не менее, малый бизнес сталкивается с серьезными проблемами, особенно в связи со стоимостью электроэнергии. Некоторые владельцы опасаются, что их магазины будут вынуждены закрыться.

«У нас было страшное повышение стоимости электроэнергии. За последние 2 месяца этот магазин площадью 27 м2 оплатил счета на 3260 евро! Я должен добавить, что наш бизнес упал на 30% по сравнению с 2019 годом, который был нашим лучшим годом до вспышки COVID-19», - отметил продавец мороженого в центре Никосии Саввас Олимпиос.

Многие дома на Кипре оборудованы котлами, работающими на мазуте, его стоимость уже выросла в два раза. А альтернативные варианты обогрева ненамного дешевле: цены на дрова для камина также выросли вдвое.