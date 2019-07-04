По домбре подарят мамам новорожденных в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 7 июля в Центре матери и ребенка города Усть-Каменогорска представители этнокультурных объединений Дома дружбы - центра общественного согласия поздравят мам новорожденных и вручат каждой домбру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

«Важна дальнейшая консолидация общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры через популяризацию казахского национального инструмента - домбры, - отметил директор Дома дружбы ВКО Эльдар Толеубеков. - В рамках реализации национальной программы «Рухани жаңғыру» и проекта АНК «Қазақтану» мы намерены популяризировать уважение к традициям народа».

В связи с празднованием Национального дня домбры, учрежденного Указом Президента РК 12 июля 2018 года, Ассамблея народа Казахстана продолжает проведение акции «Ұлттың саз байрағы - домбыра».

Акция АНК призвана возродить древний обычай - иметь домбру в каждом доме, отводя ей почетное место как символу казахского народа, которая передает национальный код, способствуя сохранению истории и культуры предков с незапамятных времен.

Организаторы уверены, что акция станет важным жизненным посылом для новых граждан Казахстана и для их родителей в духовном становлении. Ведь издревле считается, если сын казахского народа не знает домбры, то он не понимает души своего народа.