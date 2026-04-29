По делу о незаконных ставках в Турции арестованы 70 человек

В результате масштабной операции против нелегального игорного бизнеса, проведенной в восьми провинциях Турции, задержаны десятки людей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В Турции завершен один из крупнейших этапов расследования по делу о незаконных ставках и создании преступной организации. Операция, координированная жандармерией, финансовой разведкой и прокуратурой, прошла одновременно в восьми провинциях с центром в Газиантепе после восьми месяцев технического наблюдения.

По данным следствия, задержанные организовали сеть нелегального букмекерского бизнеса и занимались отмыванием средств через ювелирные магазины в Стамбуле и Адане. В ходе расследования выявлено движение средств на сумму около 50 млрд турецких лир через сотни банковских и криптовалютных счетов.

Во время обысков изъяты десятки банковских карт, мобильных телефонов, SIM-карт и цифровых носителей. Также наложен арест на имущество общей стоимостью около 30,5 млн лир, включая автомобиль, земельный участок и банковские счета.

После завершения следственных действий все подозреваемые — 81 человек — были доставлены в суд. По итогам рассмотрения дела 70 человек заключены под стражу, еще 11 отпущены под судебный контроль.

Ранее сообщалось, что в 24 провинциях страны турецкая полиция провела масштабные операции против киберпреступности, где было задержано 360 человек.