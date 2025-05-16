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    22:21, 15 Май 2025 | GMT +5

    По арыкам Шымкента, десятилетиями остававшимся сухими, снова течет вода

    Старожилы не скрывают эмоций: в город вернулось то, что когда-то считалось его неотъемлемой частью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Еще три десятилетия назад улицы Шымкента пересекали арыки, по которым струилась прохладная вода, спасая город от летнего зноя. С тех пор многое изменилось, и арыки постепенно высохли. И вот теперь, когда столбики термометров неумолимо поднимаются к отметке +40, в арыках вновь забурлила вода.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Такого сюрприза не ожидали даже старожилы.

    — Я и не думал, что доживу до этого дня. Раньше мы пацанами босиком по арыкам бегали, играли, летом вечерами сидели у воды. Некоторые даже пили из арыков — настолько она была чистой. Город дышал. Потом все пересохло. А теперь — снова как в детстве, — делится воспоминаними пенсионер.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Как выяснилось, в Шымкенте начались работы по улучшению микроклимата за счет восстановления и эффективного использования ирригационных систем.

    По данным городского управления по развитию комфортной городской среды, сегодня на балансе находятся две реки и 34 канала. Один из них — Жана-шек, построенный еще в 1965 году. Его длина — 18 километров, максимальная пропускная способность — 1000 литров в секунду. Сейчас через канал БМК подается 250 литров в секунду — этого достаточно, чтобы запустить движение воды по основным направлениям.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    — Потоки проходят по улицам Аймауытова, Акпан Батыра, Дулати, Толстого, Иляева, Адырбекова, по проспекту Тауке хана, затем по Желтоксан, Казыбек би и вдоль Тамерлановского шоссе. В финале вода впадает в реку Кошкарата на площади Ордабасы, — сообщают в управлении.

    Ранее канал Жана-шек использовался исключительно как дренажная система для отвода дождевой воды. Вода не применялась ни для полива, ни в сельском хозяйстве, так как прилегающие территории не использовались под посевы.

    арыки Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    После долгих обращениий горожан, наконец, было принято решение организовать постоянный поток воды.

    — Вода в арыках не только возвращает городу атмосферу уюта, но и позволяет сохранить зеленые насаждения, снижает температуру воздуха и делает лето в Шымкенте более терпимым, — отмечают экологи.

    Ранее сообщалось, что в южные регионы страны в середине мая придет сильная жара — температура может подняться до +43 градусов. На этом фоне возвращение воды в арыки станет, пусть и небольшим, но приятным спасением для города.

     

    Теги:
    Шымкент Вода Благоустройство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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