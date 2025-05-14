До 43 градусов тепла: Южный Казахстан накроет аномальная жара

В южных регионах Казахстана устанавливается настоящая летняя жара. 15 и 16 мая воздух в Шымкенте и Туркестанской области прогреется до +43 градусов.

По данным синоптиков, в Шымкенте в эти дни ожидается устойчивая сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +18…+22 °C, а днем поднимутся до +40…+42 °C. Осадков не предвидится, ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.

— В Туркестанской области жара будет еще ощутимее. В дневные часы температура воздуха достигнет +43 градусов, особенно в равнинной части региона. В горных районах будет прохладнее — до +34 °C. Ночью температура опустится до +17…+25 °C, ветер усилится до 9–14 м/с. Осадков также не ожидается, — сообщил дежурный синоптик.

Аномально высокая температура для середины мая может стать серьезным испытанием для пожилых людей, детей и тех, кто работает на открытом воздухе. Медики советуют ограничить пребывание на солнце в самые жаркие часы, пить больше воды и избегать перегрева.

Напомним, что в прошлом году столь высокие температуры в южных областях фиксировались только в июне. Начало жары уже в мае может стать тревожным сигналом раннего и, возможно, затяжного летнего зноя.

Ранее сообщалось о том, каким будет лето в Алматы, Шымкенте, а также в Костанайской, Туркестанской и Акмолинской областях.