РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:37, 14 Май 2025 | GMT +5

    До 43 градусов тепла: Южный Казахстан накроет аномальная жара

    Туркестанская область и Шымкент в ожидании аномальной жары. Уже сегодня температура воздуха приблизилась к 40-градусной отметке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкент
    Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

    В южных регионах Казахстана устанавливается настоящая летняя жара. 15 и 16 мая воздух в Шымкенте и Туркестанской области прогреется до +43 градусов.

    По данным синоптиков, в Шымкенте в эти дни ожидается устойчивая сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +18…+22 °C, а днем поднимутся до +40…+42 °C. Осадков не предвидится, ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с.

    — В Туркестанской области жара будет еще ощутимее. В дневные часы температура воздуха достигнет +43 градусов, особенно в равнинной части региона. В горных районах будет прохладнее — до +34 °C. Ночью температура опустится до +17…+25 °C, ветер усилится до 9–14 м/с. Осадков также не ожидается, — сообщил дежурный синоптик.

    Аномально высокая температура для середины мая может стать серьезным испытанием для пожилых людей, детей и тех, кто работает на открытом воздухе. Медики советуют ограничить пребывание на солнце в самые жаркие часы, пить больше воды и избегать перегрева.

    Напомним, что в прошлом году столь высокие температуры в южных областях фиксировались только в июне. Начало жары уже в мае может стать тревожным сигналом раннего и, возможно, затяжного летнего зноя.

    Ранее сообщалось о том, каким будет лето в Алматы, Шымкенте, а также в Костанайской, Туркестанской и Акмолинской областях.

     

     

     

     

    Теги:
    Погода Туркестанская область Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают