По английскому методу проведут торги земельных участков в Костанае

Участки расположены в микрорайонах «Кунай» и «Береке». Стартовая стоимость – 7,2 млн тенге. Аукцион будет проведен по английскому методу – с повышением цены.

По информации городского отдела земельных отношений, участки будут сдаваться в аренду сроком на шесть лет, с возможностью последующего выкупа после освоения и ввода объектов в эксплуатацию. Средства от реализации поступят в местный бюджет.

На торги выставят 1,3 га – под универсальный магазин (старт: 2,1 млн тг), 0,8 га – под крытый рынок (старт: 1,3 млн тг), 0,1 га – под аптеку (старт: 162,8 тыс. тг), 0,3 га – под гостиницу на 50 мест (старт: 488,5 тыс. тг), 0,3 га – под предприятие общественного питания (старт: 488,5 тыс. тг) и 0,3 га – под продовольственный магазин (старт: 488,5 тыс. тг) в мкрн «Кунай».

В мкрн «Береке» – 0,9 га — под многоэтажный жилой дом (старт: 2,1 млн тг). С 2022 по 2024 годы в Костанае состоялось 17 электронных аукционов, на которых было продано 76 земельных участков. За это время отмечается снижение количества торгов.

– Это связано с расхождениями в законодательстве — нормами Земельного кодекса и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», что осложнило процесс реализации участков, – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ряде районов отсутствуют утверждённые проекты детальной планировки (ПДП), из-за чего управление архитектуры не может согласовать аукционы. Там, где ПДП уже приняты, торги будут объявлены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что правила продления земельных участков изменились в Казахстане.