По 5 млн тенге выплатят семьям погибших рабочих в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По 5 млн тенге выплатят семьям погибших рабочих на заводе СНПС Актобемунайгаз. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще не известны результаты проверки. Однако, как только я поехал на место происшествия, сразу же дал поручение, создал комиссию. При департаменте по чрезвычайным ситуациям также работает государственная инспекция. Там же сразу было заведено уголовное дело. Четверых рабочих сразу же доставили в Актобе. Затем троих отправили в Астану, так как их состояние было тяжелое. Двое рабочих скончались. Их тела доставили в села. Один проживал в Эмбе, второй – в Мугалжаре. Их обоих похоронили. Это очень тяжелый случай. Перед всем народом хочу еще раз выразить соболезнование их семьям», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

Аким Актюбинской области также рассказал, какая помощь оказывается семьям погибших рабочих.

«Как только я поехал на место происшествия, каждой семье поручил выделить по 1 млн тенге. Семьям погибших рабочих выплатят по 5 млн тенге. Также, если у них есть дети, не достигшие 18 лет, если их дети обучаются в вузах, им тоже предусмотрена выплата от государства. Вся помощь предусмотрена в рамках закона. Этот вопрос на моем личном контроле», - добавил Ералы Тугжанов.

Напомним, что в начале мая пожар вспыхнул на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол в Актюбинской области. Стало известно о четырех пострадавших от пожара рабочих. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Один из четырех рабочих, получивших ожоги во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, скончался в больнице. Позже сообщалось о смерти еще одного пострадавшего от пожара.