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По $150 будут ежегодно выплачивать казахстанским детям из Нацфонда

14 Февраля 2023, 15:46
По $150 будут ежегодно выплачивать казахстанским детям из Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил запланированный к реализации механизм по выплате части доходов Национального фонда детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени, ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды», - сказал Даурен Темирбеков на обсуждении в Сенате.

Он также сообщил, что по прогнозным оценкам такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат, в размере по 150-160 долларов США.

«Учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд», - добавил вице-министр.


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