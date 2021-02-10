Пневмония с признаками коронавируса: 70 заболевших, три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса зарегистрировано на 8 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

8 февраля зафиксированы 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 268 человек выздоровели.