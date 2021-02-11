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    09:00, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 52 заболевших, 4 летальных исхода за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса зарегистрировано на 9 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

    09.02.2021 г. зафиксированы 52 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекция, 4 летальных исхода и 239 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48440, летальных случаев - 591, выздоровевших - 38237.


    Теги:
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