Пневмония с признаками коронавируса: 52 заболевших, 4 летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса зарегистрировано на 9 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.

09.02.2021 г. зафиксированы 52 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекция, 4 летальных исхода и 239 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 48440, летальных случаев - 591, выздоровевших - 38237.