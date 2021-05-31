Плюсы и минусы строительства АЭС – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство атомной электростанции обсуждается в казахстанском обществе с 1997 года. Сегодня бытуют разные мнения касательно этой темы. Многие выступают против, но есть и те, кто считает, что строительство АЭС необходимо для нашей экономики. О плюсах и минусах данного вопроса корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал партнер Центра стратегических инициатив Жанибек Байдулла.

«Очередной виток интереса к теме возник после заявления чрезвычайного и полномочного посла России в Казахстане Алексея Бородавкина о том, что «Росатом» готов построить электростанцию в Казахстане. Время для заявления было подобрано не случайно. Так как в январе Президент Казахстана дал поручение разработать энергетический баланс до 2035 года, в связи с планируемым дефицитом электроэнергии к 2027 году. Существует мнение, что атомная электростанция может покрыть дефицит и обеспечить нас чистой энергией. Так ли это на самом деле, и какие факты необходимо учитывать при принятии решения», - отметил Жанибек Байдулла.

По его словам, атомная энергетика получила значительное развитие в конце прошлого столетия, когда технологии аварийной защиты реактора были доведены до совершенства. Тем не менее, крупная авария на АЭС Фукусима – 1, где была установлена одна из самых надежных систем аварийной защиты реактора, показала, что гарантии безопасности АЭС – нет. После катастрофы в Фукусиме многие страны пересмотрели свои планы на дальнейшее использование энергии атома. К примеру, в Германии решили отказаться от использования АЭС, и как следствие в 2022 году будет закрыта последняя атомная электростанция в стране.

«Казахстанцы с особым вниманием относятся к проблеме ядерных катастроф, так как опыт семипалатинского полигона как крупнейшего по масштабам бедствия, оставил глубокую рану в казахстанском обществе - это играет важнейшую роль в формировании опасений и общественного недоверия к технологиям ядерной энергетики в регионе. Именно поэтому, к принятию подобного решения в Казахстане относятся очень осторожно. К примеру, в 2019 году Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что «без учета мнения населения решение о строительстве АЭС принято не будет», - напомнил Жанибек Байдулла.

Эксперт добавил, что достигнув добычи в 13,5 тысяч тонн урана в 2009 году, Казахстан обогнал Канаду и сегодня является крупнейшим производителем урана в мире. Тем не менее, Казахстан не имеет ни одной действующей атомной электростанции, экспортируя весь добытый уран за рубеж.

«Именно этот факт становится главным экономическим аргументом сторонников строительства АЭС. Однако, пример Австралии, которая располагает третью изведанных запасов урана в мире, также, не имея ни одной атомной электростанции, говорит о том, что наличие ресурсов не всегда означает экономическую целесообразность строительства АЭС», - считает Жанибек Байдулла.

Партнер Центра стратегических инициатив проинформировал, что в 2020 году Казахстан достиг целевого показателя по реализации программы перехода к зеленой экономике, выработав 3% потребленной электроэнергии из ВИЭ. Казахстан намерен довести долю ВИЭ в энергобалансе до 6% в 2025 и 10% в 2030 году.

«Таким образом, строительство АЭС может значительно усложнить достижение целевых показателей из-за увеличения общей установленной мощности традиционных источников энергии. Другой аспект строительства АЭС заключается в понятии базовой и маневренной мощности, которые важно учитывать при формировании энергетического баланса. На сегодняшний день для Казахстана особо важным является вопрос обеспечения маневренных мощностей, в связи с увеличением доли возобновляемой энергии в сети. Атомные электростанции не относятся к разряду маневренных мощностей и используются, прежде всего, как базовые мощности. Более того, всего несколько стран в мире занимаются строительством и оперированием атомных электростанций. Часто, договоренность действует по принципу build-ownoperate (boo). То есть, компания-застройщик заключает долгосрочный договор на поставку электроэнергии с правительством и полностью несет обязательства по оперированию АЭС. Таким образом, государство передает существенную часть генерации иностранной компании, что в свою очередь снижает энергетическую независимость страны», - аргументирует Жанибек Байдулла.

В заключение он отметил, что, несмотря на относительно низкую себестоимость выработки электроэнергии в АЭС, проекты требуют значительных капитальных вложений, так, например, средняя стоимость строительства АЭС в 4-5 раз выше, чем другие источники энергии. При этом по себестоимости электроэнергия из АЭС вряд ли сможет конкурировать с угольной генерацией.

«К примеру, строительство АЭС в Беларуси мощностью 2400 МВт оценивается экспертами в 10 млрд долларов, а проект АЭС Аккую в Турции мощностью в 4800 Мвт в 22 млрд долларов. То есть средний объем капиталовложений в строительство АЭС составляет около 4,2 миллиона долларов за Мвт. Для сравнения средняя стоимость возведения объектов ВИЭ составляет 1 миллион долларов за Мвт. Решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане еще не принято. Однако, уже ясно, что тема строительства АЭС находится под особым вниманием общественности и занимает особое место в формировании будущего облика казахстанской энергетики», - подчеркнул Жанибек Байдулла.