Плюсы АЭС и поддержка бизнеса - американские эксперты высказались о Послании Токаева

Американское экспертное сообщество положительно оценило Послание Президента Республики Казахстан к народу. В то же время, большой интерес специалистов США был проявлен к энергетическому аспекту нашей страны, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

Ведущий аналитик и руководитель международной программы Международного налогового и инвестиционного центра по энергетике, экономическому росту и безопасности Уэсли Александер Хилл отметил, что «Речь в значительной степени соответствует тому, что мы видели за все время пребывания у власти администрации Токаева».

Основное внимание уделяется, как говорят американцы, вопросам «хлеба насущного» – благому управлению, улучшению государственных услуг, инвестиционному климату и так далее. Хотя это довольно распространенное явление, есть несколько примечательных тенденций.

Во-первых, прямое упоминание свободной торговли, международных инвестиций и либерализации в настоящее время во всем мире непопулярно. Казахстан говорит об этих вещах в то время, как весь мир заново открывает для себя промышленную политику. Риск заключается в том, что эти открытые объятия могут нанести ущерб экономике Казахстана, если китайско-американская торговая война усилит тарифные барьеры.

Во-вторых, акцент на инвестировании и частном секторе уникален для региона и свидетельствует о поддержке бизнеса, что помогает Казахстану в экономическом плане.

В-третьих, самая важная составляющая - это освоение атомной энергетики. По словам У.Хилла, строительство атомной электростанции даст Казахстану ряд преимуществ перед лицом существующих проблем с энергоснабжением и распределением энергии в Центральной Азии.

Этот шаг в первую очередь поможет развитию безуглеродной экономики и экологической безопасности в стране. Наличие устойчивого источника электроэнергии будет полезно для любых нужд и снизит зависимость Казахстана в энергетическом секторе, в том числе от других стран. Дополнительная экологически чистая энергия позволит Астане высвобождать больше энергии и углеводородов для экспорта в другие страны, включая Западную Европу.

Что касается потенциальных рисков, эксперт отметил, что, согласно статистике, ядерная энергия является самым безопасным видом энергии, и она безопаснее, чем некоторые виды возобновляемых источников, такие как солнечная энергия и ее аккумуляторы.

Гражданская атомная энергетика развивается очень активно, и, по статистике, к 2030 году в мире будет построено 34 новые атомные электростанции.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Вице-президент Евразийского центра Ральф Винни отметил, что Президент Казахстана стремится привлечь внимание к своему экономическому пакету реформ, направленных на улучшение налоговой структуры и сосредотачивая внимание на развитии энергетики. Улучшение качества жизни казахстанцев, особенно несовершеннолетних, имеет первостепенное значение, поскольку правительство Казахстана демонстрирует, что оно действует как ответственная заинтересованная сторона в продвижении чаяний и целей своего народа.