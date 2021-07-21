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Плюс 5179: количество заболевших коронавирусом превысило полмиллиона в Казахстане

21 Июля 2021 08:01
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Плюс 5179: количество заболевших коронавирусом превысило полмиллиона в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1277

город Алматы - 710

город Шымкент - 412

Акмолинская область - 177

Актюбинская область - 142

Алматинская область - 160

Атырауская область - 348

Восточно-Казахстанская область - 93

Жамбылская область - 105

Западно-Казахстанская область - 272

Карагандинская область - 703

Костанайская область - 141

Кызылординская область - 108

Мангистауская область - 146

Павлодарская область - 185

Северо-Казахстанская область - 97

Туркестанская область - 103

Всего в стране выявлено 504 290 заболевших.


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#Здравоохранение  
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