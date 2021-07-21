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Плюс 5179: количество заболевших коронавирусом превысило полмиллиона в Казахстане
21 Июля 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1277
город Алматы - 710
город Шымкент - 412
Акмолинская область - 177
Актюбинская область - 142
Алматинская область - 160
Атырауская область - 348
Восточно-Казахстанская область - 93
Жамбылская область - 105
Западно-Казахстанская область - 272
Карагандинская область - 703
Костанайская область - 141
Кызылординская область - 108
Мангистауская область - 146
Павлодарская область - 185
Северо-Казахстанская область - 97
Туркестанская область - 103
Всего в стране выявлено 504 290 заболевших.
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