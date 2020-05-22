Плюс 42: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 3885
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 42 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 8, Алматы - 7, Шымкенте - 2, Атырауской области - 4, Туркестанской области- 3, Актюбинской области - 4, Мангистауской области - 8, Кызылординской области - 2, Акмолинской области - 1, Костанайской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 3885:
г. Нур-Султан – 672,
г. Алматы – 1118,
г. Шымкент – 213,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 150,
Атырауская область – 207,
Восточно-Казахстанская область – 36,
Жамбылская область – 155,
Западно-Казахстанская область – 210,
Карагандинская область – 170,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 221,
Мангистауская область – 79,
Павлодарская область – 141,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 166.
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