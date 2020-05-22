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Плюс 42: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 3885

22 Мая 2020 15:13
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Плюс 42: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 3885

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 42 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 8, Алматы - 7, Шымкенте - 2, Атырауской области - 4, Туркестанской области- 3, Актюбинской области - 4, Мангистауской области - 8, Кызылординской области - 2, Акмолинской области - 1, Костанайской области - 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 3885:

г. Нур-Султан – 672,

г. Алматы – 1118,

г. Шымкент – 213,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 150,

Атырауская область – 207,

Восточно-Казахстанская область – 36,

Жамбылская область – 155,

Западно-Казахстанская область – 210,

Карагандинская область – 170,

Костанайская область – 53,

Кызылординская область – 221,

Мангистауская область – 79,

Павлодарская область – 141,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 166.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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