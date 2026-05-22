Пляж «Голубые озера» в Усть-Каменогорске могут не открыть к лету

Один из самых популярных пляжей Усть-Каменогорска — «Голубые озера» в левобережном парке — пока остается закрытым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Власти вновь проверяют качество воды и санитарное состояние зоны отдыха перед стартом купального сезона.

Как сообщил на заседании областного акимата руководитель управления туризма ВКО Ержан Сембинов, окончательное решение по открытию пляжа примут до конца мая после дополнительной экспертизы.

— С прошлого года пляж «Голубые озера» закрыт по санитарно-эпидемиологическим показателям. Сейчас проводится дополнительное исследование качества воды, после которого будет принято решение о возможности эксплуатации объекта в этом сезоне, — отметил Ержан Сембинов.

Пока официально действующими в областном центре считаются только два пляжа — в парке Самал на берегу Иртыша и зона отдыха на котлованах.

При этом именно пляж в Самале власти намерены серьезно преобразить. На благоустройство территории в рамках реконструкции парка предусмотрено около 500 миллионов тенге.

Там планируют установить беседки, душевые кабины, раздевалки, а также провести гидротехнические работы на Иртыше. Речь идет о мерах, которые позволят снизить скорость течения возле пляжа и сделать купание безопаснее.

— Проектом предусмотрены работы по уменьшению течения реки в районе пляжа. Это необходимо для повышения безопасности отдыхающих, — пояснил глава управления туризма.

Изменения ожидают и пляж на котлованах. Там уже появились парковка на 140 автомобилей, освещение, скважины и песчаное покрытие. В этом году территорию хотят дополнительно оборудовать навесами, понтонной конструкцией для купания, душевыми, медпунктами и спасательными постами.

На дальнейшее благоустройство котлованов планируют направить еще около 70 миллионов тенге. Однако, как признали в акимате, основные работы там пока не начались.

К началу летнего сезона Усть-Каменогорск пока подходит лишь с двумя официальными местами для купания, одно из которых еще ждет масштабная реконструкция, а судьба другого популярного пляжа остается под вопросом.

