Пляж есть, разрешения нет: санврачи озвучили нарушение санитарных требований на озере Копа

В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что пляж на озере Копа пока не имеет санитарно-эпидемиологического заключения, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, зоны рекреации и пляжи относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости, то есть данные объекты имеют право функционировать и принимать отдыхающих только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ).

— В адрес управления санитарно-эпидемиологического контроля города Кокшетау администрация пляжа на озере Копа за получением СЭЗ не обращалась. В свою очередь управлением выдана рекомендация об устранении данного нарушения и вынесено постановление о принятии меры оперативного реагирования, — поделились в ведомстве.

Выдача разрешения, то есть санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ), строго регламентирована приказом № 336. Для получения заключения владелец или балансодержатель пляжа должен подать заявление через веб-портал электронного Правительства. К заявлению в обязательном порядке прикрепляются результаты лабораторных исследований воды и почвы (песка), которые должны быть проведены исключительно в аккредитованной лаборатории.

— После того, как документы поступают к нам, специалисты выходят на объект для проведения обследования. На месте пляж проверяется на соответствие требованиям санитарных правил: мы оцениваем наличие и состояние общественных туалетов, кабинок для переодевания, душевых, урн для мусора, а также проверяем договоры на регулярный вывоз ТБО и т. д. Итог этой работы зависит от результатов обследования: если пляж полностью соответствует всем санитарным требованиям, выдается СЭЗ — и он официально открывается для населения. Если же выявляются нарушения, оформляется мотивированный отказ с указанием недочетов, которые предприниматель обязан устранить, — добавили санврачи.

Как добавили в ведомстве, плавать в озерах и реках можно только в специально установленных местах, то есть, отведенных МИО, с наличием заключения ДЧС и СЭЗ. На сегодняшний день санврачи региона выдали 49 СЭЗ на пляжи области, которые установлены постановлением МИО.

Напомним, ранее сообщалось, что отремонтированный недавно пляж в Семее повредили вандалы.