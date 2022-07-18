18 Июля 2022 13:11

Плотная застройка домов стала одной из причин пожара на Алаколе – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Дмитрий Титов раскрыл подробности крупного пожара на побережье озера Алаколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, строения были уничтожены на 4 базах отдыха. Одними из основных факторов, которые способствовали быстрому распространению пожара и увеличению площади, стали природные явления: ветер и засушливая погода.

«Во-вторых, очень плотная застройка домов и строительный материал. Дома выполнены из дерева, что тоже способствовало быстрому развитию пожара. Хотя надо отметить, что первые подразделения пожарных прибыли в течение 2 минут. В дальнейшем осуществлялось наращивание сил и средств за счет привлечения дополнительных автомобилей из ближайших пожарных подразделений, были задействованы даже местные исполнительные органы», - сообщил Д. Титов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, задействована пожарная лаборатория. Если будет установлено виновное лицо, то на него будет возложено восстановление материального ущерба.

«Официально пострадавших зарегистрировано не было. Был ряд граждан, которые обращались в ближайшие медучреждения, но обращались они в связи с шоковым состоянием, где им была оказана помощь. Ожогов не было», - добавил заместитель председателя.

Пожар произошел 4 июля на одной из баз отдыха в Урджарском районе Абайской области на озере Алаколь. Огнем уничтожено 17 жилых домов. В тушении пожара приняло участие 29 единиц техники и 186 человек личного состава.