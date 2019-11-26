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вчера 23:31
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вчера 21:02
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Плотины в ущельях Аксай и Аюсай начнут строить в 2020 году
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Плотины в ущельях Аксай и Аюсай в горах Алматы начнут строить в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сейчас в Алматы эксплуатируются 4 плотины. В настоящее время наиболее уязвимыми для воздействия селей являются ущелье Аюсай бассейна реки Улкен Алматы, которое за последние 20 лет было застроено многочисленными увеселительными заведениями, и бассейн реки Аксай, который вообще не имеет селезадерживающих сооружений.
«К строительству «Казселезащита» приступит на следующий год», -сказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Серик Аубакиров. Проектирование плотин началось в 2016 году.
В окрестностях Алматы расположены 37 моренных озер, из которых особо прорывоопасных – 15. В этом году наибольшую опасность представляли 7 озер. Летом и осенью была проведена работа по их опорожнению.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проработать вопрос финансирования строительства двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай.
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