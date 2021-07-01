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    19:57, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Площадку для переработки и складирования стройотходов запустили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства столичный акимат построил уникальную площадку для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда» в северо-восточной окраине города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В рамках проекта из городских стихийных свалок производится вывоз строительного мусора: блоки, кирпич, керамзит, асфальт, и бетонные блоки, которые доставляются на Северную гряду для дальнейшей переработки. Размещение отсортированных и измельченных строительных отходов в отработанных карьерах является альтернативным решением проблемы рекультивации.


    Переработка строительного мусора производится на дробильно-сортировочной установке, которая является автоматической линией для производства фракционного материала, с извлечением металла и арматуры.

    Технологическая линия позволит решить проблему по утилизации строительного мусора, а также даст возможность получения качественного и дешевого вторичного материала.

    Проект позволяет получать достаточно дешевую арматуру и крупнозернистый заполнитель, а также значительно упрощает утилизацию отходов.

    Что немаловажно, благодаря этой работе решается еще один проблемный вопрос – значительно снижается количество несанкционированных свалок вокруг города.


    Теги:
    Астана Акимат Строительство
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