Площадку для переработки и складирования стройотходов запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства столичный акимат построил уникальную площадку для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда» в северо-восточной окраине города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В рамках проекта из городских стихийных свалок производится вывоз строительного мусора: блоки, кирпич, керамзит, асфальт, и бетонные блоки, которые доставляются на Северную гряду для дальнейшей переработки. Размещение отсортированных и измельченных строительных отходов в отработанных карьерах является альтернативным решением проблемы рекультивации.

Переработка строительного мусора производится на дробильно-сортировочной установке, которая является автоматической линией для производства фракционного материала, с извлечением металла и арматуры.

Технологическая линия позволит решить проблему по утилизации строительного мусора, а также даст возможность получения качественного и дешевого вторичного материала.

Проект позволяет получать достаточно дешевую арматуру и крупнозернистый заполнитель, а также значительно упрощает утилизацию отходов.

Что немаловажно, благодаря этой работе решается еще один проблемный вопрос – значительно снижается количество несанкционированных свалок вокруг города.