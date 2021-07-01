Площадку для переработки и складирования стройотходов запустили в Нур-Султане
В рамках проекта из городских стихийных свалок производится вывоз строительного мусора: блоки, кирпич, керамзит, асфальт, и бетонные блоки, которые доставляются на Северную гряду для дальнейшей переработки. Размещение отсортированных и измельченных строительных отходов в отработанных карьерах является альтернативным решением проблемы рекультивации.
Переработка строительного мусора производится на дробильно-сортировочной установке, которая является автоматической линией для производства фракционного материала, с извлечением металла и арматуры.
Технологическая линия позволит решить проблему по утилизации строительного мусора, а также даст возможность получения качественного и дешевого вторичного материала.
Проект позволяет получать достаточно дешевую арматуру и крупнозернистый заполнитель, а также значительно упрощает утилизацию отходов.
Что немаловажно, благодаря этой работе решается еще один проблемный вопрос – значительно снижается количество несанкционированных свалок вокруг города.