Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Площадки для сноcа ветхого и аварийного жилья определили в Костанае

20 Декабря 2022, 23:49
Площадки для сноcа ветхого и аварийного жилья определили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пять площадок для снова ветхого и аварийного жилья определены в Костанае с целью улучшения и эффективного использования городских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас управление строительства, архитектуры и градостроительства рассматривает возможность сноса ветхого и аварийного жилья и застройки с привлечением инвесторов по ул. Доненбаевой, пр. Н. Назарбаева и пр. Абая в границах улиц Хакимжановой – Баумана. Ранее аким Костанайской области поручил профильному ведомству провести инвентаризацию ветхого жилья по указанным адресам и внести предложения по земельным участкам.

«В настоящее время определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья с целью улучшения и эффективного использования городских территорий, под строительство высокоэтажных домов, количеством восемнадцать этажей и выше. На сегодняшний день акимат города Костаная активно ведет работу по инвентаризации аварийного (ветхого) жилья на вышеуказанных участках. Проводятся переговоры с компаниями, задействованными в строительстве коммерческих домов на территории города»,- проинформировал руководитель ведомства Берик Танжариков.

Всего, по данными управления, в городах области - 35 тысяч домов, из которых 28 тысяч – индивидуальные жилые дома и около 7 тысяч - многоэтажные. По Костанаю - около 20 тысяч жилых домов, из них 1,2 тысячи - многоэтажных и 18 тысяч - индивидуальные.


Теги:
Читайте также
Дороги, вода и детские сады влияют на сохранение села - аким СКО
Десятки домов, школа и аэропорт остались без тепла в Костанае
До 3,6 млрд тенге увеличится финансирование жилищной программы «Алатау жастары»
Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали
Руководителя Кордайского района назначили в Жамбылской области
Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области
Ключи от квартир получили 90 семей в Темиртау
Абдеш Туркменбаев стал руководителем управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
2 Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров
3 Руководителя Кордайского района назначили в Жамбылской области
4 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
5 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин

Лента новостей