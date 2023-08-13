Площади теплиц в Казахстане сократились из-за низкой рентабельности бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании под председательством заместителя Премьер-Министра-министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрены вопросы развития тепличного хозяйства, передает МИА «казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Об основных показателях отрасли доложил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Площади теплиц в Казахстане сократились на 232,3 га по итогам прошлого года и составили 1,2 тыс. га. По словам вице-министра, сокращение площадей теплиц связано с высокой себестоимостью производимой продукции и низкой рентабельностью бизнеса.

Сегодня основная часть теплиц сосредоточена в Туркестанской области – 824,2 га, Алматинской – 79 га, Карагандинской – 43 га, а также в Шымкенте – 139,2 га. Сравнительно небольшие площади теплиц имеются также в других областях Казахстана.

Вице-министр отметил, что МСХ ведет работу по внедрению субсидирования расходов на электроэнергию, газ, уголь в период межсезонья. Для этого утвержден Национальный стандарт для фермерских теплиц (СТ РК 3834-2023), который вступил в силу с 1 мая 2023 года.

В совещании посредством видеоконференции принимали участие и сами сельхозтоваропроизводители. По словам главы КХ «Агротур» в Туркестанской области Турсуна Тасходжаева, в целом вопросы тепличников начали решаться.

«Работа сдвинулась, вопрос создания стандартов для тепличных хозяйств закрыли. По углю – мы сформировали кооператив, чтобы заключить договор на поставку топлива с АО «Шубарколь комир». Сами закупили примерно 30-35 тыс. тонн, больше брать боимся, потому как если складировать в большом количестве, он может сгореть. Спадет жара, и фермеры начнут закупаться топливом. Если будут субсидии, то тепличные хозяйства начнут показывать активный рост, фермеры начнут работать на результат», — отметил Турсун Тасходжаев.

В ближайшее время в рамках инвестиционных субсидий планируется повысить с 25% до 30% возмещение затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. Утвердить проект правил планируется до конца сентября.

Кроме того, в целях развития производства овощных культур закрытого грунта будет продолжена господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) пестицидов, биоагентов и биопрепаратов, подачи поливной воды, семян огурцов и томатов.

Также со стороны государства осуществляется кредитование строительства теплиц в рамках универсальной программы кредитования «Агробизнес». Ставка за счет субсидирования снижается до 6%.