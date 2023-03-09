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Площади посева по ряду социально значимых культур увеличат в Казахстане – Минсельхоз

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Марта 2023, 17:17
Площади посева по ряду социально значимых культур увеличат в Казахстане – Минсельхоз Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране увеличат площади посева по ряду социально значимых культур. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысяч га. По овощебахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысяч га. Что же касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысяч га, которая составит 111,4 тысяч га», - сказал на брифинге в СЦК Абулхаир Тамабек.

Вместе с тем, по словам вице-министра, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысяч га.

Абулхаир Тамабек также добавил, что планируемые площади по зерновым, овощебахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка. Ранее сообщалось, что в этом году также предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысяч га и площадей сахарной свеклы на 6,7 тысяч га.


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