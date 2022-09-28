Площади под сельхозкультуры увеличивают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уборка зерновых колосовых на полях Жамбылской области близится к завершению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, уборочная кампания зерновых в регионе началась в июле и идет по намеченному графику. В двух районах - Таласском и Жуалынском - по погодно-климатическим условиям страда начинается обычно позднее.

«На сегодняшний день по области полностью убрано 371,1 тысяча га зерновых колосовых культур, - сообщили в сельскохозяйственном ведомстве. - Валовый сбор составил 633,4 тысячи тонн».

В этом году сельскохозяйственные культуры в Жамбылской области размещены на 756,2 тысячах га. Площади увеличились по сравнению с 2021 годом на 5,4 тысяч га (в 2021 году - 750,8 тысяч га).

«Из этого числа площадей зерновыми и зернобобовыми культурами занято 390,2 тысяч га. Масличные культуры посеяны на площади 72,4 тысяч га, сахарная свекла - 5,5 тысяч га, картофель - 11,6, овощебахчевые - 61,1 тысяч га. Кормовые культуры разместили на площади 215,2 тысяч га. По балансу зерновых культур в области выделено 458 тысяч тонн зерна на фураж и хранится в хозяйствах», - отметили в ведомстве.

Средняя урожайность зерновых колосовых этого года составляет 17,1 центнера с гектара. Для жамбылского региона это действительно средние показатели урожайности. В 2019 году средняя урожайность зерновых колосовых составила 22,7 центнера на круг, в 2017 - 23,8, в 2016 году - 24 центнера с гектара, что близко к рекордным показателям для юга страны. Бывали и малоурожайные засушливые годы, когда средняя урожайность зерновых в жамбылских хозяйствах составляла 8-10 центнеров на круг.

Жамбылская область является одним из преимущественно сельскохозяйственных регионов страны. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тысяч га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тысяч га, многолетних насаждений — 3,9 тысяч га, сенокосов — 123,5 тысяч га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади.