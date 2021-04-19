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    02:23, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Площадь возгорания в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области достигла 1000 гектаров

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания сухостоя и деревьев в резервате «Ертіс орманы» Щербактинского района Павлодарской области достигла 1000 гектаров. На месте пожара задействованы 45 единиц техники и 183 человека личного состава ДЧС области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    «По информации по состоянию на 23:30, происходит пожар в Щербактинском районе, Галкинском сельском округе на территории степного лесничества, квартала № 46, 47, 48, 49, 64-73. На лесопокрытой территории горение сухой травы и деревьев (сосны), эродированной культуры, общая площадь пожара 1000 Га. Из них лесопокрытая площадь ориентировочно 300 Га. На месте пожара задействованы 45 единиц техники и 183 человека личного состава, из них 19 единиц АЦ. Жертв и пострадавших нет», - проинформировал начальник Департамента по ЧС Павлодарской области, полковник гражданской защиты Ернур Утегенов.


    Напомним, 18 апреля в Щербактинском районе Павлодарского Прииртышья, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» загорелся сухостой. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился и к вечеру достиг площади в 300 гектаров.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Видео Происшествия Павлодарская область
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