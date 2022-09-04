Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжается работа по тушению лесных пожаров. Площадь возгораний уже превысила 43 тыс. гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая площадь возгораний составляет более 43 тыс. гектаров из 106 тыс. лесного фонда. Есть 8 активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового. С целью недопущения распространения огня на жилые постройки населенных пунктов созданы три участка, где активно проводятся работы подразделений МЧС», - сообщил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

В направлении распространения огня работают три воздушных судна, ожидается прибытие еще трех.









«Большую помощь нам оказало подразделение КТЖ, потому что существовала угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. С помощью пожарных поездов не допущено распространение огня на нефтебазу. Работа продолжается. Группировка сил и средств наращивается», - добавил он.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь пожара превысила 9 400 га. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.