21 Июня 2022 18:16

Площадь распространения саранчи в РК за 4 года сократилась почти вдвое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате фитосанитарных мероприятий площадь распространения саранчи с 1,7 млн гектаров в 2018 году сократилась до 970 тыс. гектаров в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году обследованы 8,7 млн гектаров на сорные растения. Планируется провести химическую обработку против сорняков на площади 14 млн гектаров. В текущем году выделенные в качестве субсидий на гербициды 40 млрд тенге дают возможность обработать 24,7 млн гектаров», – сказал председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в 2022 году площадь распространения особо опасных вредных организмов достигнет 2,1 млн гектаров. В том числе, болезни злаковых культур - на 1,7 млн гектаров, луговой мотылек - на 221,9 тыс. гектаров, гессенская муха - на 7 тыс. гектаров, вредная черепашка - на 19,7 тыс. гектаров, хлебный жук - на 5 тыс. гектаров, хлопковая совка - на 29,7 тыс. гектаров, паутинный клещ - на 24,2 тыс. гектаров, колорадский жук - на 305 гектарах, мыши и суслики - на 30 гектарах.

Спикер отметил, что на субсидирование стоимости 50% пестицидов выделено 2,048 млрд тенге.