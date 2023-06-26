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Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось снизить до 120 га

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 13:27
Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось снизить до 120 га

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области площадь горения в настоящее время усилиями огнеборцев удалось снизить до 120 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В тушении загорания задействованы 34 сотрудника, 3 единицы техники, 1 плавсредство и дрон. 26 июня дополнительно направлены 13 человек, 2 единицы техники и 1 плавсредство с 2 мотопомпами. А также 25 человек и 10 единицы техники РГУ «ГПР «Иле-Балхаш», 8 человек и 4 единицы техники лесного хозяйства.


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