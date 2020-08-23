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Площадь пожара на побережье Каспия увеличивается в Атырау

23 Августа 2020 01:01
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Площадь пожара на побережье Каспия увеличивается в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау площадь пожара на побережье Каспия увеличивается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырау жители пригородных поселков, расположенных на берегах реки Урал в сторону моря, делятся в соцсетях фото и видео пожара на Каспии. Даже с расстояния в более чем 20 километров видно, что площадь возгорания камышовых зарослей значительно увеличилась. Больших очагов длиной в километры уже два. Жители поселка Жанаталап, расположенного ближе всех к месту возгорания, чувствуют запах гари.

Напомним, в Атырау в субботу во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря. Огонь распространяется, о чем свидетельствуют увеличивающиеся клубы дыма, хорошо видимые из всей районов областного центра.

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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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