24 Мая 2022 18:18

Площадь посевов хлопчатника до 119 тыс. га увеличили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 8,7 тыс. га снизится площадь посевов риса в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается диверсификация водоемких культур, в этой связи ожидается снижение площади риса на 8,7 тыс. га по сравнению с 2021 годом. Из них в Кызылординской области - 5,3 тыс. га, Туркестанской области - 2,9 тыс. га и Алматинской области - 0,6 тыс. га», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

При этом, по словам главы Минсельхоза, ожидалось увеличение площади посева монокультуры – хлопчатника – до 115 тыс. га, что на 5 тыс. га больше, чем в прошлом году.

«Однако показатель превысил 119 тыс. га. Этому способствовала высокая закупочная цена - 350 тыс. тенге за тонну хлопка-сырца, которая была на 220 тыс. тенге больше, чем в 2020 году», - сообщил министр.

«Работа по диверсификации площадей водоемких культур будет на постоянном контроле министерства и акиматов областей», - добавил Е. Карашукеев.