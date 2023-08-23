Площадь парковых зон в Алматы к 2025 году увеличится на 180 гектаров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы имеется 542 парковые зоны общей площадью 977 гектаров, где произрастает около четырех миллионов зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что в целях улучшения экологии будет увеличено количество парковых зон и зеленых насаждений на территории города.

«В настоящее время ведется строительство шести новых и реконструкция четырех существующих парковых зон, строительство которых завершится в 2024 году. Кроме того, готовится проектно-сметная документация 12 новых и имеющихся парковых территорий, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году», - сообщил Алишер Абдыкадыров.

Сообщается, что в 2025 году площадь парковых зон планируют увеличить до 1157 гектаров, к 2030 году – до 1457 гектаров.

Кроме того, на сегодня управлением экологии и окружающей среды Алматы совместно с подрядной организацией пробурено 29 скважин, построено 5 водозаборов с охватом капельным орошением более 500 тысяч деревьев.