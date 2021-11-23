Площадь орошаемых земель увеличится в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году площади орошаемых земель в Актюбинской области вырастут с 32 до 41 тысячи гектаров. Об этом сообщил директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Адилжан Ализак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

РГП «Казводхоз» реализует специальные государственные программы по увеличению поливных площадей, к примеру, программу «Восстановление орошаемых земель» на 2017-2021 годы. С каждым годом программа дает результаты.

«В 2019-2020 годах мы реализовали нашу программу при участии Европейского банка реконструкции и развития, который предоставил займ. Реконструировано 13 355 га земли. В последние годы в регионе наблюдается рост орошаемых земель. В целом в 2020 году по области орошалось 30 226 га, а в этом году 32 000 га», - сказал директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Адильжан Ализак.

В прошлом 2020 году было заключено договоров с сельскохозяйственными водопользователями на 4659,64 га, в текущем году были увеличены на 5475,24 га, в том числе в целях заготовки кормов было подано воды на 4212 га. В 2022 году за счет ввода реконструированных объектов площадь орошаемых земель достигнет 41 тысяч га.

В целом вегетационный период в области был завершен успешно. Каргалинский, Мартукский, Хромтауский районы являются важнейшими в аграрном секторе региона. По словам директора филиала РГП «Казводхоз», в этом году недостатка в поливной воде на этих территориях не было.