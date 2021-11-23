Площадь орошаемых земель увеличили в Успенском районе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Общая площадь орошаемых участков в Успенском районе теперь составляет 891 гектар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году увеличилась площадь орошаемых земель на 447 гектаров за счёт ввода двух орошаемых участков площадью 347 и 100 гектаров», - рассказали в акимате Успенского района Павлодарской области.

Там отметили, что ТОО, которое в 2021 году ввело два этих новых орошаемых участка, завершило строить третий - площадью 100 гектаров.

«Общая площадь орошаемых участков в районе составляет 891 гектар», - добавили в районной администрации.

Ранее в управлении сельского хозяйства Павлодарской области сообщали, что всего в регионе имеется 132 тысячи гектар орошаемых земель, из них 31 тысяча гектар вдоль канала имени К. Сатпаева и 101 тысяча гектар вдоль реки Иртыш. В течении пяти лет имеется потенциал довести площадь поливных земель до 225 тысяч гектар. В 2021 году планируется ввести около пяти тысяч гектар орошаемых участков по всей области.