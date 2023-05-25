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Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 14:18
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства продолжается работа по увеличению площадей орошаемых земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом имеющийся земельный фонд в республике позволяет увеличить площади орошаемых земель. Однако учитывая, что сдерживающим фактором является дефицит водных ресурсов. В этой связи в рамках поручений по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан дано поручение об увеличений общей площади орошения сельскохозяйственных земель до 2,5 млн га», - сказал Ербол Карашукеев, выступая в Сенате.

По словам министра, за 2019-2022 годы за счет строительства инфраструктуры, предоставления орошаемых земельных участков и переводов сельскохозяйственных угодий в орошаемые виды угодий, площадь нововводимых площадей орошаемых земель составила 51 тыс. га при плане 44 тыс. га.

Следует отметить, что указанные новые орошаемые земли внедрены за счет средств фермеров в северной части республики, в основном в Павлодарской области.

«Вопросы строительства водохранилищ и каналов, требующих финансирования в рамках Министерства экологии и акиматов областей из республиканского и местного бюджетов, не находят должного решения, что свою очередь ставит под угрозу своевременное и качественное исполнение поручения Главы государства», - добавил Ербол Карашукеев.


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