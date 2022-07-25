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Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 60 квадратных километров
25 Июля 2022 23:50

Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 60 квадратных километров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Калифорнии не могут взять под контроль лесной пожар в округе Марипоза. С пятницы его площадь уже превысила 60 квадратных километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Несколько тысяч местных жителей эвакуированы, сгорели несколько зданий. Огонь угрожает национальному парку Йосемити, в котором бушует еще один пожар. Его накануне едва удалось взять под контроль. В субботу в округе объявили чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что мощный лесной пожар угрожает старейшим в мире гигантским секвойям в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Чтобы защитить секвойи в случае распространения пожара, в роще Марипоса установили автоматические опрыскиватели. Один из них увлажняет почву вокруг секвойи под названием Гигантский гриззли — одного из самых высоких и толстых деревьев в мире.



Фото: twitter.com/YosemiteFire


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