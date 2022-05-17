17 Мая 2022 13:50

Площадь кормовых культур увеличили на 12,5% в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году площадь кормовых культур составила 448 тыс. га. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос Премьер-Министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во избежание дефицита кормов министерством принята дорожная карта по производству кормов. Какие мероприятия вы планируете в этом году?» - спросил глава Правительства у министра сельского хозяйства.

Отвечая на вопрос, Ербол Карашукеев отметил, что реализация данной дорожной карты уже начата.

«Дорожной картой предусмотрено 15 мероприятий. Основные из них - проведение анализа структуры посевных площадей хозяйств животноводческого направления на предмет соответствия научно обоснованным нормам действующих севооборотов. Данный анализ сейчас проводится в регионах. Разрабатывается план диверсификации посевных площадей каждого хозяйства и сельхозкультур», - сказал он.

По его данным, в текущем году площадь кормовых культур увеличена на 12,5%.

«То есть, если в прошлом году было 3,2 млн га, то в этом году ожидается 3,6 млн га. В этом году площадь составила 448 тыс. га. Это будет способствовать увеличению охвата кормами», - добавил глава Минсельхоза.